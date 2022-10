Jacobelli: “La Fiorentina ha acquistato dei signori giocatori. Dopo dieci giornate Italiano dovrebbe fare delle scelte definitive”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita tra Fiorentina e Inter: “E’ un match spartiacque per i viola, che in caso di successo potrebbero dare una sterzata della stagione. In caso di sconfitta, però, i problemi si moltiplicherebbero. L’Inter è una delle bestie nere della Fiorentina, tanto che l’ultima vittoria al Franchi risale al 2017. La sfida capita comunque al momento giusto per capire davvero cosa possa fare la Viola in questa stagione”.

E poi ha aggiunto: “Il doppio impegno ha avuto un’influenza sul rendimento della Fiorentina. Aggiungo anche il continuo turnover, con l’alternanza dei giocatori anche in ruoli cruciali come quello del portiere. Squadra sopravvalutata? Gli acquisti fatti sono dei signori giocatori, evidentemente non si sono ancora adattati alla filosofia di Italiano. Dico però che, dopo dieci giornate, è arrivato il momento di fare delle scelte definitive e di dare alla squadra un assetto preciso, al netto ovviamente degli infortuni”.