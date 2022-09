Jacobelli: “La Fiorentina ne gioca tante, deve ritrovare sé stessa. Fortuna che Kouamé non è stato ceduto, si svegli Jovic”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato a Radio Bruno Toscana, in merito alla situazione della Fiorentina: “In generale, la stagione è totalmente anomala. La Fiorentina, a novembre, sarà la squadra italiana che avrà giocato più partite: tutte le impegnate in Europa ne avranno fatte 21, mentre la Viola 23 visto il doppio confronto contro il Twente…”.

Sulla vittoria contro il Verona: “Quella è stata molto importante, ma durante questa sosta Italiano deve fare chiarezza. La Fiorentina deve ritrovare sé stessa, anche nelle gerarchie, a cominciare dal portiere, ad esempio. Vanno fatte delle scelte e in questa squadra ci sono troppi cambi”.

Sull’attacco: “Sono rimasto sorpreso da Kouamé punta, ma se Italiano è stato costretto a fare questa scelta, significa che gli altri due non sono in condizione. E per fortuna che non è stato ceduto. Jovic? Mi aspetto molto di più. Se non sfrutta l’opportunità che la Fiorentina gli ha offerto… Il problema della squadra è stata la mancata prolificità, quindi vanno fatte scelte chiare”.