Jacobelli: “La Fiorentina pensa solo al Twente. Giocare dopo tre giorni contro il Napoli sarà difficile”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita di domani sera: “E’ il primo spartiacque della stagione della Fiorentina. Se i viola dovessero passare, la società potrebbe pensare di prendere un altro giocatore oltre a Barak. Penso a un difensore, che secondo me servirebbe. Ovviamente contro il Napoli bisognerà tenere conto delle fatiche europee, sappiamo quanto è difficile giocare dopo le coppe”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina merita di tornare in Europa, ed è giusto che si giochi le proprie chance al massimo. La concentrazione di tutti in questo momento è sul Twente, il Napoli invece viaggia sulle ali dell’entusiasmo come dimostrano gli oltre 30mila spettatori per un’amichevole contro la Juve Stabia“.