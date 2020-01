Jacobelli: “La Fiorentina si deve sbloccare con i risultati. Mercato? Aver riportato in Italia un giovane centravanti come Cutrone…”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Bruno per parlare del match di Coppa Italia di domani: “L’Atalanta in questo momento viva un momento di grazia come ha dimostrato a San Siro nella ripresa contro l’Inter. La Fiorentina ha accusato alcune partite in cui è andata in difficoltà e il tutto è culminato poi con il cambio di allenatore. Iachini sta facendo bene ma la squadra viola si deve sbloccare con i risultati per ritrovare le proprie certezze. Mercato? Aver riportato in Italia un giovane centravanti come Cutrone non è cosa da poco”.