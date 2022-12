Jacobelli: “La rimonta europea della Fiorentina la vedo possibile. Il Viola Park un’eccezione per il calcio italiano”

Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato a Lady Radio di Fiorentina. Queste le sue parole sulla squadra viola: “I punti di distacco della squadra viola dall’Europa sono otto, ma secondo me la rimonta è possibile se continuerà a giocar come ha fatto vedere prima della sosta. Amrabat bisogna aspettarselo sullo stesso livello dei Mondiali”

“Sulle offerte per il marocchino, prima devono arrivare, poi devono essere valutate. La dimensione del calcio italiano non permette di competere alle squadre con club esteri. Il Viola Park per esempio è un’eccezione. La Premier è arrivata dove è con investimenti del genere”.