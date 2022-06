Jacobelli: “Mandragora è a un punto di svolta della carriera, la Fiorentina è allettante. A Belotti conviene giocare l’Europa. Vanja Milinkovic-Savic…”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato a Radio Bruno Toscana, in merito all’obiettivo di mercato della Fiorentina Rolando Mandragora: “Quando un calciatore riporta infortuni o discontinuità come Mandragora, è difficile recuperare. I calciatori non sono robot. C’è da tener conto, comunque, che il Torino è stato rigenerato da Juric e che il calciatore è davanti a una proposta allettante dopo aver svolto un ottimo campionato. È un punto di svolta della sua carriera”.

Su Vanja Milinkovic-Savic: “È un portiere sicuramente adatto alla nuova tendenza di saper usare i piedi. Era partito benissimo, ma nella seconda parte dell’annata è calato. La prossima sarà una stagione totalmente anomala, quindi ci sarà più spazio per quasi tutti i giocatori. In ogni caso, per il serbo non ci sono prospettive di titolarità assoluta qui a Torino“.

Su Belotti: “La situazione è quasi surreale. A 29 anni, è già il secondo miglior marcatore della storia granata dopo Pulici. A mio avviso, ha bisogno di cambiare aria e di giocare in Europa“.