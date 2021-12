Jacobelli: “Mi piace l’atteggiamento della Fiorentina, soprattutto se si pensa al gioco inconcludente visto in passato. Sul caso Vlahovic sto con Commisso”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto a Lady Radio per soffermarsi sui temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Non sono sorpreso dall’avvio di stagione della Viola, perché Italiano aveva già fatto bene allo Spezia e immaginavo che potesse fare bene anche a Firenze. Di nuovo c’è l’atteggiamento della squadra, soprattutto se si pensa al gioco inconcludente delle passate stagioni: in questa stagione sta arrivando meritatamente ad avere ambizioni europee”.

Continua così Jacobelli: “L’inchiesta di Report su Vlahovic? Commisso ha fatto la scelta giusta a mettere in chiaro la situazione, è in linea con quanto sta facendo il Milan negli ultimi anni. Il presidente è consapevole di avere un campione in casa: il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe permettere di ricomporre la frattura. Il ragazzo si sta comportando in modo esemplare: a dimostrarli ci sono i gol e l’attaccamento alla maglia”.

Chiosa finale: “La Fiorentina può tornare in Europa e questa sarebbe una vittoria per Commisso che ha investito tantissimo tra mercato e centro sportivo, fondamentale per chi ha ambizioni. Capisco la frustrazione di Commisso per lo stadio, ma il cammino intrapreso dalla Fiorentina – sulla falsariga dell’Atalanta – è quello giusto”.