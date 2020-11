Jacobelli: “Nessuno conosce Firenze meglio di Prandelli. Il problema della Fiorentina è psicologico”

Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare delle vicende di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Ritorno di Prandelli? Firenze conosce la qualità e il lavoro di Prandelli meglio di ogni altra città. Il quinquennio dal 2005 al 2010 è stato qualcosa di importante. Torna in Serie A con grande voglia di fare bene e nessuno meglio di lui conosce l’ambiente fiorentino e l’importanza dei tifosi. Credo che in questo momento la squadra abbia bisogno di una serie di risultati positivi per rinfrancare in primis se stessa. Il problema principale è di natura psicologica e Prandelli sa quali corde toccare per avere fin da subito una reazione da parte dei suoi giocatori”.