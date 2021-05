Jacobelli: “Non va dimenticato che Commisso ha investito trecento milioni nella Fiorentina. Vlahovic fondamentale per il rilancio”

Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha parlato così a Lady Radio: “I risultati della Fiorentina di Commisso sono stati inferiori alle attese, ma questo può succedere. Lo dimostra la Juventus, che da dover vincere lo Scudetto è passata a sperare di qualificarsi in Champions. La Viola ha lamentato carenze per quanto concerne l’organizzazione del gioco: è stata una stagione cominciata male e per questo difficile da sistemare. Va evidenziato anche un aspetto positivo: un imprenditore italo-americano ha investito 300 milioni di euro in una società costruendo anche un nuovo centro sportivo. Per non parlare dello stadio, per cui Commisso si sta battendo da tempo. Solo chi non fa, non sbaglia”.

Continua così Jacobelli: “Futuro? Bisogna scegliere l’allenatore giusto e tenere i giocatori più forti, a cominciare da Vlahovic che è il vero patrimonio della Fiorentina. Il rilancio del club viola non può non prescindere dalla sua permanenza. Gattuso? Ha dimostrato sul campo, e non a parole, di essere un tecnico eccellente. Attenzione alla Juventus, che a fine stagione dovrebbe salutare Pirlo”.