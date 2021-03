Jacobelli: “Qualsiasi allenatore non poteva fare miracoli subito alla Fiorentina. Prandelli stanco? L’impegno del mister è notevole”

Il direttore di TuttoSport, Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Bruno parlando del lavoro di Cesare Prandelli alla Fiorentina: “Ero convinto che il suo lavoro alla distanza avrebbe fruttato. Qualsiasi allenatore in una situazione così delicata non poteva fare miracoli fin da subito. La vittoria di Benevento è molto importante, soprattutto per come è avvenuta. Il segnale che la squadra ha mandato è molto positivo”.

E sulla stanchezza: “La tensione, l’impegno che il mister sta portando in questo nuovo incarico sono notevoli. In questo momento qualsiasi tipo di discorso futuristico dovrebbe essere rinviato. Non si può pensare al domani quando c’è un oggi da consolidare”