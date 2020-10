Jacobelli: “Sarri non vede l’ora di tornare in panchina. E la trattativa per liberarsi dal club bianconero è a buon punto”

A Lady Radio ha parlato così il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli: “A Firenze la situazione è in fibrillazione. Il lavoro di un allenatore, anche se soggetto ai risultati, si vede non dopo quattro giornate. Se proprio Iachini non convinceva, andava fatto prima. È evidente che però da qui alla prossima sosta di campionato la Fiorentina dovrà cambiare marcia, specie sotto il profilo del gioco. Sarri? Il tecnico non vede l’ora di tornare in panchina. E la trattativa per liberarsi dal club bianconero è a buon punto. L’allenatore toscano non spera di tornare presto in panchina”.

0 0 vote Article Rating