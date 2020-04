Jacobelli: “Se sarà necessario giocheremo d’estate e ci risparmieremo le inutili amichevoli e le tournèe fatte per rimpiguare le casse delle squadre”

Il Direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Le frasi di Rezza non stupiscono. Una delle prime dieci aziende del nostro paese è il calcio; versa più di un miliardo. Quando la Sottosegretaria alla Salute dice di non pensarci al calcio, io conterei fino a cento e poi ricomincerei a contare. Nessuno ha in tasca una data precisa, è una situazione in via d’evoluzione. Sono tante le ipotesi che si stanno vagliando, le polemiche tra i presidenti di società lasciano il tempo che trovano”.

E sul futuro: “Noi non possediamo certezze perchè dobbiamo affidarci a chi ne sa di più, è una emergenza senza precedenti che impone massimo rigore nella salute di tutti. Se sarà necessario giocheremo in piena estate, sforeremo in estate e ci risparmieremo le inutili amichevoli e le tournèe internazionali fatte per rimpinguare le casse. Cambierà il modo di approcciarsi allo sport da parte degli appassionati, sarà un problema il distanziamento. Questa situazione siamo costretti a viverla”.