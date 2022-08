Jans: “Fiorentina favorita, ma non dobbiamo sminuirci troppo. Abbiamo le qualità per farcela”

A poche ore dalla partita contro la Fiorentina, l’allenatore del Twente, Ron Jans, ha parlato con RTV Oost, dell’impegno di stasera: “Questa è un’esperienza bellissima per i nostri giocatori”.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina favorita? Forse potrebbe essere un fattore positivo per noi partire con il ruolo di underdog, ma non dobbiamo neanche sminuirci troppo. Se poi venisse fuori la loro superiorità dovremo accettarlo. Ma non dobbiamo arrenderci in anticipo, anzi”.

E ancora: “La Fiorentina è un buon avversario ma siamo fiduciosi sul fatto che possiamo farcela”.

Sulle condizioni di Zerrouki ha infine detto: “Non è ancora certo che possa essere della partita”.