Jans: “La Fiorentina è la squadra peggiore che potesse capitarci al sorteggio. Fisicamente siamo più avanti dei viola”

Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, il tecnico del Twente Ron Jans ha commentato il sorteggio: “Sicuramente abbiamo preso la squadra più forte ai sorteggi. Non so quanto vale il settimo posto in Italia rispetto al quarto in Olanda, quello che posso dire è che in estate abbiamo affrontato il Bologna e non sembrava molto in forma. La Fiorentina ha degli attaccanti forti, però li abbiamo anche noi”.

E poi ha aggiunto: “In Olanda c’è grande entusiasmo, tante persone avevano comprato i biglietti per la Fiorentina già prima di sapere se avremmo passato il turno precedente. Questo è molto bello, considerando anche che i biglietti non costano poco. Fisicamente siamo più avanti, abbiamo già quattro partite nelle gambe, inoltre domenica abbiamo giocato alle 14.30 con più di trenta gradi. Sicuramente da questo punto di vista abbiamo un leggero vantaggio. Fiorentina–Cremonese? L’inferiorità numerica degli avversari mi ha reso più difficile analizzare la partita”.