Jans: “La Fiorentina parte favorita, ma siamo fiduciosi. Mi piace Sottil, vederlo giocare è un piacere”

L’allenatore del Twente Ron Jans ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro la Fiorentina: “Rispettiamo molto la squadra viola. Non si vincono trofei nella pre stagione, ma abbiamo diversi motivi per essere fiduciosi. Abbiamo fatto bene e nel 2022 abbiamo perso solo 3 patite, di cui una contro l’Ajax”.

E poi ha aggiunto: “Non proponiamo un gioco difensivo e se riusciremo a segnare potremo avere chance di passare. La Fiorentina parte favorita. Mi piace molto Sottil, è un bel giocatore, è un piacere vederlo giocare. Ce ne sono tanti che possono fare bene nella Fiorentina”.