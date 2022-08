Jans: “Nel 2007 la Fiorentina aveva grandi giocatori, oggi è una squadra in crescita come noi. Domani sarà importante non subire gol”

L’allenatore del Twente Ron Jans ha parlato in vista della partita di domani sera contro la Fiorentina: “Questo pomeriggio ho riguardato le formazioni di Groningen–Fiorentina del 2007, c’erano grandi nomi come Vieri, Mutu e Frey. All’epoca sulla panchina viola c’era Cesare Prandelli, che per me è sempre stato fonte di ispirazione sia come uomo che come allenatore. Oggi c’è Italiano, altro allenatore promettente, e i viola sono in crescita come noi. Questo preliminare sarà molto interessante, sicuramente non finirà 0-0″.

E poi ha aggiunto: “Sia noi che la Fiorentina pressiamo molto alto e giochiamo un calcio offensivo. Il Twente va più velocemente in profondità, mentre i viola verticalizzano meno. Noi faremo il nostro solito gioco, non ci adattiamo all’avversario. In campionato ci vogliono 34 partite per decidere il risultato finale, qui invece ci sono solo 180 minuti per passare o venire eliminati. Ovviamente domani sarà importante non subire gol”.