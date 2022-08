Jans: “Vedo la Fiorentina favorita, ma non per questo andremo a Firenze con la paura addosso. Sarà una bella sfida per noi…ma anche per loro”

La partita di andata tra Fiorentina e Twente, valida per i play off di Conference League, verrà giocata giovedì sera al Franchi.

In vista di questo appuntamento ci sono da registrare le parole del tecnico degli olandesi, Ron Jans, che ha detto: “La nostra fiducia sta crescendo con il passare delle gare. Giocare contro la Fiorentina è una stupenda sfida per noi”.

Sui viola aggiunge: “La loro è una bella squadra, con un grande passato alle spalle, ma non dobbiamo andare là avendo paura. Penso che la Fiorentina sia favorita in questa doppia sfida. Sarà una sfida per noi, ma lo sarà anche per loro”.