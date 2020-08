Javi Martinez alla Fiorentina? Più di una semplice suggestione. Il giocatore apre ai viola e dopo la Champions…

Javi Martinez alla Fiorentina è più di una semplice suggestione. Stando a quanto riportato da Sky, è stato lo stesso centrocampista del Bayern di Monaco a confermare il suo interesse per l’offerta dei gigliati.

Dal canto suo, il club bavarese non ha problemi a privarsi del giocatore. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021 e nessuna trattativa per il rinnovo è stata iniziata. Le parti torneranno ad aggiornarsi al termine dell’avventura dei tedeschi in Champions League.