Javi Martinez avrebbe già rifiutato l’offerta della Fiorentina, vuole tornare a giocare in Spagna

Secondo quanto riportato da sito todofichajes.com Javi Martinez avrebbe già rifiutato l’offerta presentata dalla Fiorentina. Il giocatore spagnolo lascerà il Bayern Monaco ma il suo desiderio è quello di tornare a giocare in Spagna dove ha giocato per Osasuna e Athletic Blibao. Proprio quest’ultima squadra avrebbe raggiunto l’accordo con il giocatore qualche settimana fa e l’affare potrebbe diventare ufficiale quando il Bayern finirà la sua avventura in Champions League.

