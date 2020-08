Javi Martinez: La Fiorentina tenta l’aggancio. C’è l’offerta del club viola

Il centrocampista del Bayern di Monaco, Javi Martinez, è l’ultima idea di mercato avuta dai dirigenti della Fiorentina. A lui dedica ampio spazio stamani anche La Nazione, scrivendo del suo rapporto di amicizia con Franck Ribery, e anche che i gigliati hanno già fatto i loro primi passi.

Discorso congelato fino a quando almeno il Bayern non avrà concluso la propria avventura in Champions League (in semifinale affronterà il Lione). Ostacolo da superare l’Athletic Bilbao, ex squadra di Martinez che sta cercando di riportarlo alla base.