Jesé Rodríguez: “Fiorentina? È vero, ho ricevuto offerte dall’Italia, ma ho preso decisioni diverse. Non voglio pensare a cosa avrei potuto fare”

Jesé Rodríguez, attaccante del Las Palmas ed ex obiettivo di mercato della Fiorentina, ha parlato a tuttomercatoweb.com, intervenendo anche sull’interesse della società viola per lui nel 2017, poi beffata all’ultimo dallo Stoke City. Queste le sue parole:

“È vero, ho avuto delle offerte importanti dall’Italia ma alla fine ho preso altre decisioni. In questi anni ho vestito la maglia di alcuni fra i più prestigiosi club del mondo e ho vinto trofei come LaLiga, la Copa del Rey, la Ligue 1, la Supercoppa francese, la Champions, la Supercoppa europea, il Mondiale per club… Oggi preferisco guardare avanti, senza pensare a cosa avrei potuto fare di diverso”.