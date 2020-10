Jimenez: “Mi ritengo fortunato, ho tanti bei ricordi dell’Italia: dagli scudetti a Milano alla Champions conquistata con Lazio e Fiorentina”

Portato in Serie A dalla Fiorentina nella stagione 2005/06, Luis Jimenez poi lasciò in seguito alle vicende di Calciopoli per affermarsi soprattutto all’Inter. E a gianlucadimarzio.com, il cileno ha ripercorso alcune tappe della sua vita in Italia: “Posso ritenermi un calciatore fortunato, sono sempre riuscito a far coincidere gli obiettivi personali con quelli di squadra. La qualificazione in Champions con Lazio e Fiorentina, gli scudetti con l’Inter e la salvezza di Cesena: sono tutti ricordi che custodisco con affetto”.

