Fiorentina, per il mercato di gennaio spunta un nuovo nome nella lista degli attaccanti. Affare impossibile?

La Fiorentina continua a vagliare attaccanti in vista del mercato di gennaio, per sostituire Vlahovic, che sia nel corso della stagione restante oppure in estate poco importa: i dirigenti viola continuano a monitorare alcuni nomi che circolano già da tempo (Berardi, Scamacca, Ikoné, Lucca, per dirne alcuni).

Ma la new entry di questa lista, secondo TMW, porta il nome di Joao Pedro. Attaccante del Cagliari di Mazzarri, pare aver ormai raggiunto un’ottima media/gol e un carisma da trascinatore; inoltre per lui potrebbe presto arrivare la convocazione di Mancini, a secco di attaccanti in Nazionale.

Nei prossimi giorni la società gigliata sonderà il terreno dei sardi per vedere se l’affare può essere messo sui giusti binari, anche se è difficile che il Cagliari, che orbita nei bassifondi della Serie A e deve salvarsi, si privi del suo leader proprio in un momento di così grande fragilità. Ma le ambizioni dell’attaccante e una giusta offerta potrebbero cambiare le sorti della trattativa.