Joaquin annuncia il ritiro dal calcio e la svolta della sua vita: “A 40 anni è arrivato il momento di smettere. E ora condurrò un nuovo programma in TV”

Joaquin Sanchez ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. L’ex esterno offensivo della Fiorentina, bandiera del Betis Siviglia, ha dichiarato al programma El Hormiguero: “Il calcio mi mancherà, ma a 40 anni è arrivato il momento per me di smettere. Del resto quest’anno non ho praticamente mai giocato”.

Joaquin diventerà un nuovo volto televisivo in Spagna, perché sarà il presentatore di un nuovo programma che andrà in onda su Antena 3, intitolato “Joaquin, el novato”. “Sarà un programma molto divertente – ha spiegato l’ex viola – che condurrò con umorismo e allegria. Voglio imparare nuove professioni”.