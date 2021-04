Joaquin: “Grazie alla Fiorentina e ai tifosi, in bocca al lupo per tutto. Forza Viola!” VIDEO

L’ex giocatore della Fiorentina Joaquin ha voluto ringraziare la società viola per la maglietta personalizzata che gli è arrivata in regalo direttamente da Firenze. Queste le parole del giocatore spagnolo: “Voglio ringraziare la Fiorentina per questo regalo. Ringrazio anche tutti i tifosi viola. Ho tanti bellissimi ricordi legati a questa maglia. In bocca al lupo per tutto e sempre forza Viola!”