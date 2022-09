Joaquin: “Il gol al Ludogorets molto simile a quello che feci con la Fiorentina. Sono talmente vecchio che stabilisco un record ogni volta che gioco” – VIDEO

Nel post partita di Real Betis-Ludogorets ha parlato il protagonista assoluto della partita: Joaquin, ex Fiorentina, che con il gol messo a segno è diventato il marcatore più anziano dell’Europa League:

“Sono talmente vecchio che ogni volta che gioco stabilisco un record. Il gol che ho fatto al Ludogorets è molto simile a quello che ho segnato con la Fiorentina contro il Palermo, ma questo vale di più perché ho qualche anno in più. È una grande soddisfazione personale perché è un gol molto bello. Sono felice di aver vinto, di aver segnato e di aver conquistato la vittoria. Una statua in mio onore? No, sennò sembra che sia morto”.

Qui vi riproponiamo le due reti in questione: