Joaquin: “Il gol del 3-2 in Fiorentina-Juventus? Partita pazzesca. Montella mi disse di trovarmi una squadra, poi non mi tolse più”

Si ritirerà al termine della stagione che sta per iniziare, il classe ’81 Joaquin Sanchez Rodriguez. L’ex meravigliosa funambolica ala della Fiorentina si è raccontata a Dazn ad un altro grande ex giocatore gigliato, Borja Valero. Queste le parole dello spagnolo sull’esperienza a Firenze: “I miei due anni a Firenze penso abbiano avuto due tappe. La prima, quando sono arrivato, quando mi sono ambientato. Il trasferimento della famiglia, giocavo poco, ho fatto un po’ di fatica. Il secondo anno è stato completamente differente. La mia vita è cambiata del tutto, per mia moglie, le mie bambine. Abbiamo conosciuto tante persone, condotto una vita diversa. Mi sono divertito tantissimo. Il gol del 3-2 alla Juve su assist di Borja Valero? Che partita pazzesca, se penso che perdevamo 2-0 a fine primo tempo. Ricordo anche il gol da fuori al Palermo, che gran tiro, ed il gol di testa al Milan, ne avrò fatti 3 in tutta la vita (scherza lo spagnolo ndr)”.

Il calciatore andaluso ha proseguito: “Quell’anno mi ha cambiato completamente, e dire che era cominciato male. Montella mi disse di cercami un’altra squadra! E io gli dico: ‘********!’ (Insulti bippati ndr). A una settimana dall’inizio del campionato penso: ‘Ora dove vado?’. Avevo già iscritto le bambine a scuola, cambiato casa. Non sapevo cosa fare e gliel’ho detto. Lui mi dice che gli dispiace, ma non aveva idea della notizia che mi aveva dato. Io mi sono detto: ‘Resto e sopporto la situazione’. All’inizio mi allenavo da solo. Poi ho chiuso la stagione da protagonista. Col Verona ad esempio, parto in panchina. Entro, e da lì…cambiò tutto. Non mi tolse più. Guarda com’è strano il calcio”.