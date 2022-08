Joaquin: “L’addio alla Fiorentina non mi è piaciuto, sono stato benissimo in viola. Non potevo dire no al Betis, anche se mia moglie…”.

Ancora Joaquin. L’idolo del Betis ed ex amatissimo della Fiorentina, Joaquin Sanchez, a Dazn racconta la fine dell’esperienza a Firenze e le difficoltà dell’addio alla maglia viola: “Quello che non mi è piaciuto è stato il mio addio alla Fiorentina. E’ stato spiacevole perché credevo fosse il momento giusto per tornare. Quando hai quasi 35 anni, pensi che siano treni che non ripassano più. In un altro momento poi magari diventa difficile tornare”.

Il giocatore classe ’81 ha spiegato: “E’ vero che ho accelerato la mia partenza, non fu così facile. Paulo Sousa mi invitò ad andare a casa perché mi vedeva soffrire, non ci stavo con la testa. Il mio obiettivo era far capire che avevo bisogno di tornare al Betis. Però quello prima era stato un anno molto importante ed ho un bel ricordo di Firenze, sia professionalmente che personalmente. In campo mi sono divertito tantissimo. Un giorno perfino mia moglie mi disse: ‘Perché non rimani?’, io le dissi che mi aveva chiamato il Betis e che lei sapeva cosa significasse per me. Lei però sarebbe rimasta a Firenze! Immaginate quanto stavamo bene lì”.