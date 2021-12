Joaquin Montecinos, l’attaccante che vuole l’Europa. Il padre Cristian: “Contatti con una squadra che ha già in rosa un calciatore cileno”

Joaquin Montecinos è un calciatore cileno, attaccante attualmente in forza all’Audax Italiano. Classe 1995, col suo club attuale ha segnato finora nove gol in trentasette presenze.

Di lui e del suo futuro ha parlato al portale cileno DirecTV il padre Cristian: “Ci sono diversi club europei interessati a Joaquín. Speriamo che qualcuno di essi possa ingaggiarlo, lui vuole giocare nei grandi campionati e secondo me ha tutte le qualità per farlo. Ci sono già dei contatti in corso con una squadra italiana che ha già in rosa un calciatore cileno“.

Diventano dunque tre le candidate: Bologna, dove gioca Medel, Inter, che ha in rosa Sanchez, e Fiorentina, che conta tra le proprie fila Erick Pulgar. Vedremo dunque cosa succederà nel mercato di gennaio, e se il futuro di Montecinos sarà in Italia e magari proprio a Firenze.