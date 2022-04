Joaquin vince la Copa del Rey… e cambia idea sul suo futuro: “Non posso smettere adesso, giocherò un altro anno”

Negli scorsi mesi l’ex giocatore della Fiorentina Joaquin aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine della stagione. Tuttavia, in seguito alla vittoria della Copa del Rey con il suo Betis, lo spagnolo ha cambiato completamente idea.

A Estadio Deportivo, durante i festeggiamenti per il trofeo vinto, ha infatti dichiarato: “Non so se rovinerò i piani a qualcuno, ma ormai ho deciso: giocherò un altro anno”. Il contratto di Joaquin è in scadenza, ma non dovrebbero esserci problemi a trovare l’accordo per un rinnovo annuale. E così la leggenda di “Gioacchino”, come lo avevano soprannominato a Firenze, continua.