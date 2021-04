Joe Barone e Andrea Agnelli: dagli screzi in Lega Calcio all’alleanza per la politica sportiva

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani evidenzia la “metamorfosi” del dg della Fiorentina, Joe Barone. La rosea specifica infatti come il suo percorso l’ha portato ad essere inizialmente un ultrà anti-juventino, tanto da lottare non soltanto per trattenere Federico Chiesa in viola, ma anche lamentarsi delle ingerenze dei dirigenti piemontesi e litigare su toni alti fin quasi ad arrivare alle mani con il presidente della Juventus Andrea Agnelli che non lo avrebbe appoggiato per la carica come consigliere in Lega.

Poi arriva il cambiamento del dirigente della Fiorentina, che appare diventato un alleato del numero uno bianconero nelle questioni relative alla politica sportiva. Il quotidiano precisa però come non sia il caso di fare i dietrologismi per scoprire quali sono le recondite verità nascoste dietro a questa mutazione di tendenza.