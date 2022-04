Joe Barone premiato a Firenze: l’occasione per sottolineare anche i malumori per le critiche al nuovo stemma

Giornata di celebrazioni anche per Joe Barone quella di oggi: il dg della Fiorentina è stato premiato con il premio “Veterani dello Sport” al Palagio di Parte Guelfa. Un riconoscimento che ha portato il dirigente viola a ringraziare la comunità di Firenze, sottolineando la buona accoglienza ricevuta dalla Commisso fin dai primi momenti in città. E ribadendo però anche, secondo Radio Bruno, tutti gli ostacoli alla volontà di investire che si sono susseguiti nei mesi, tra stadio Franchi e Viola Park.

Sulla questione stemma invece la volontà di Barone e del club resta quella di omaggiare la storia della Fiorentina vincente degli anni ’50 e ’60, con la V ad omaggiare il colore e il nome con cui è conosciuta all’estero. Per questo i vari striscioni disseminati in città, di critica al restyling del giglio, non sono stati presi bene dalla società.