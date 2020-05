Joe Barone: “Ribery ha lavorato molto a Monaco, è carico per tornare”

Nei primi due giorni di allenamenti il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è tra i più attivi e presenti all’interno del centro sportivo Davide Astori. Anche quest’oggi, dopo le parole di ieri, si è fermato a parlare con i media presenti all’esterno per commentare il ritorno a Firenze di Franck Ribery. Queste le sue parole: “Ho visto Frank in ottime condizioni: il fisico è ok, ha lavorato molto in questi giorni a Monaco. Ci siamo salutati soltanto da lontano, avrei voluto abbracciarlo ma purtroppo adesso non è possibile. É stato un piacere rivederlo. L’ho trovato carico ma adesso per ripartire aspettiamo il protocollo e quello che ci imporrà il governo. Vediamo come si riprenderà, come tutti i giocatori torneranno ad allenarsi in gruppo e poi si vedrà. Intanto alcuni si stanno già allenando qui, anche se non è obbligatorio”.