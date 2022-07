Jolly Mandragora con licenza di tirare

MOENA – Su e giù per il campo ma sempre al centro dell’azione. Mandragora è sempre più il play di questa Fiorentina.

Nel corso dell’allenamento di questa mattina, Italiano lo ha insignito del ruolo di ‘jolly’, ovvero di colui che imposta l’azione per la squadra in possesso di palla.

Non solo, Mandragora va anche al tiro spesso, ogni qual volta riesce ad avere qualche metro di spazio per farlo. Probabilmente in questo senso, ha ricevuto indicazioni specifiche da parte dell’allenatore, anche perché sta dimostrando in questo ritiro di avere doti balistiche non propriamente banali.