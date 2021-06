Jorge Mendes è in Italia: oggi pomeriggio ha incontrato anche la Fiorentina

Il potente procuratore Jorge Mendes oggi si trovava in Italia, precisamente a Milano, dove avrebbe incontrato varie società tra cui la Fiorentina. Sul tavolo l’affare Sergio Oliveira, uno dei suoi assistiti, anche se, secondo Sky Sport, la Fiorentina deve ancora raggiungere l’offerta da 20 milioni richiesta dal Porto per chiudere la trattativa. L’incontro faccia a faccia però potrebbe rivelarsi decisivo per l’affare.