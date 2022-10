Jorgensen: “Ci vuole pazienza, a Firenze ne hanno poca. Vlahovic come Haaland? No, gioca nella Juve e non nella Fiorentina”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Martin Jorgensen ha parlato in un’intervista a grandhotelcalciomercato.com, commentando anche la situazione della Viola: “La Fiorentina ha un bel progetto, ci vuole solo pazienza. Purtroppo, i tifosi della Fiorentina ne hanno poca, si sa. Ci sono dei bei segnali, come il Centro Sportivo e il ritorno in Europa. Quella va giocata bene, altrimenti i grandi giocatori non verranno più attratti dalla Serie A”.

Su Dusan Vlahovic: “Forte forte. Come Haaland? No, gioca nella Juve e non nella Fiorentina (ride, ndr). Italia? Non è un Mondiale senza di lei, c’è sempre stata. Grande delusione, per gli italiani e per tutti noi che amiamo il calcio italiano. Alla Nazionale farebbe molto bene il rientro di Chiesa, il migliore”.