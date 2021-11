Jorginho sbaglia un rigore al 90′ contro la Svizzera e l’Italia spreca un’occasione per qualificarsi da prima del girone. Biraghi resta in panchina per tutta la gara

Finisce per 1-1 lo scontro diretto tra l’Italia e la Svizzera per la qualificazione ai prossimi Mondiali da prima del girone. Gli elvetici vanno in vantaggio all’11 con Widmer, risponde il terzino del Napoli Di Lorenzo con il suo gol al 36′. Nella ripresa gli azzurri allenati dal Ct Roberto Mancini creano poche azioni per trovare il vantaggio e la gara si conclude in parità.

Al 90′ poi viene concesso un rigore all’Italia per un fallo su Cristante, ma Jorginho dal dischetto sbaglia sparando il pallone alto e gettando al vento la più importante delle occasioni.

Da segnalare che il terzino e capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

L’Italia e la Svizzera si ritrovano così prime a braccetto a quota 15. Per sapere chi passerà per prima bisognerà aspettare l’ultimo turno del girone di qualificazione. Il 15 novembre gli azzurri giocheranno contro l’Irlanda del Nord mentre la Svizzera affronterà la Bulgaria.