Joseph Commisso: “Mio babbo felice per questo suo bel compleanno. E’ nata una stella, Montiel ha segnato quando contava di più”

Una vittoria, quella contro l’Udinese che ha reso felici tutti. Un passaggio del turno dal sapore di liberazione per la Fiorentina. Al termine del match, anche un simpatico siperietto tra il match winner Tofol Montiel e Joseph Commisso. Il figlio del Presidente è sceso in campo per far si che il “festeggiato” di giornata potesse fare gli auguri al babbo. Tramite il proprio profilo Instagram, il rampollo della famiglia Commisso ha speso parole di elogio a riguardo del giovane talento spagnolo: “E’ nata una stella. Montiel ha segnato quando contava di più. Grande lavoro”. Poi sulla gioia di Rocco: “Mio babbo è veramente felice per questo bellissimo compleanno”.

