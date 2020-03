Joseph Commisso: “Sono in quarantena ma sto bene. Amo l’Italia, combatteremo insieme questo virus e lo supereremo”

Joseph Commisso, membro del d’amministrazione della Fiorentina e figlio del presidente Rocco, tramite il suo profilo Instagram rivela il suo stato di salute dopo l’inizio della quarantena e i suoi sentimenti per l’Italia, Firenze e la Fiorentina : “Sono con te Italia, fino in fondo! Da settembre 2019 vivo a Firenze e ora sono in quarantena autonoma qui! Ho deciso di soggiornare qui per stare con la gente della Fiorentina, di Firenze e dell’Italia! Molti anni fa sono diventato un cittadino italiano con il mio nome di nascita, ‘Giuseppe’. Un motivo importante per farlo è stato perché il mio sogno era quello di vivere un giorno in Italia. Adoro l’Italia! Sono qui con te! Sono sano. Combatteremo insieme questo Virus e lo supereremo!”. Ecco il post originale: