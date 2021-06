Jovetic: “Non mi stupisce che un club come la Juventus voglia Vlahovic. A 21 anni, ha ancora notevoli margini di miglioramento e insieme ad Haaland…”

A riguardo del possibile interessamento della Juventus per Vlahovic, l’ex calciatore della Fiorentina Stevan Jovetic ha espresso un proprio parere nell’intervista rilasciata a Tuttosport: “Sono decisioni personali. Anche se conosco bene Dusan grazie a un preparatore atletico che abbiamo in comune, Andreja Milutinovic, non mi intrometto. Non mi stupisce che un top club come la Juventus lo voglia: Vlahovic ha tecnica, velocità, forza fisica e senso del gol. E soprattutto sono convinto che, avendo 21 anni, abbia ancora notevoli margini di miglioramento. Dusan sarà il miglior centravanti dei prossimi anni assieme a Erling Haalan”.