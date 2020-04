Jovetic: “Se ci fosse possibilità, la Fiorentina è un’opzione. La partita contro il Liverpool mi ha cambiato la vita”

In diretta con l’ex portiere della Fiorentina, l’attaccante del Monaco ed ex viola Stevan Jovetic ha parlato del suo passato alla Fiorentina ma non solo: “Un grande abbraccio ai tifosi della Fiorentina. La partita con il Liverpool? Mi ricordo che la sera prima della partita ci allenammo allo stadio e il Liverpool si allenava prima di noi. Guardai l’allenamento dei Reds, erano forti, ma non mi impressionarono e presi fiducia. Quella sera mi ha cambiato la vita. Indossare la fascia da capitano a Firenze? Le responsabilità c’erano anche prima della fascia e sicuramente è stata un’emozione bellissima. Ero un calciatore che comunque aiutava i compagni; ero stato capitano anche al Partizan. Tornare alla Fiorentina? Sinceramente spero che ci sia la salute perché vorrei giocare fino a 38 anni. Firenze per me è la mia seconda casa e per me è sempre un’opzione. E’ una delle più belle città d’Europa. Per cinque anni sono stato benissimo a Firenze”.