Jovetic stende il Liverpool e la Fiorentina comincia a sognare in Champions League – VIDEO

Champions League 2009/10. Dopo essere partita malissimo con la sconfitta a Lione, la Fiorentina riceve il Liverpool quasi già con l’obbligo di non perdere per poter sperare nella qualificazione. Martedì 29 settembre 2009, in un Franchi stracolmo, si sfidano dunque la Viola di Prandelli e i Reds di Benitez. La bilancia pende fortemente dalla parte degli inglesi, ma la Fiorentina ha un asso nella manica. Stevan Jovetic, già decisivo nei preliminari con lo Sporting Lisbona, decide di fare ancora il fenomeno. Al 28′ il montenegrino riceve l’imbucata di Zanetti e fulmina Reina nell’uno contro uno, poi al 37′ devia in porta un violento tiro-cross di Vargas. Nove minuti, due gol della Fiorentina, Liverpool al tappeto. Nella ripresa i Reds attaccano ma non concretizzano e la partita finisce così, con la vittoria degli uomini di Prandelli. Fu solo l’inizio di una cavalcata memorabile, fatta di notti straordinarie e fermata solo da un’ingiustizia arbitrale. Ma tutto ebbe inizio quel 29 settembre 2009: da quella sera, Firenze cominciò davvero a sognare.