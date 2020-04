Jovetic: “Vlahovic può fare la differenza a Firenze: ha tutto per far bene. Quanto piaceva a Mutu fare il modello!”

Ha parlato anche del presente l’ex attaccante viola Stevan Jovetic in diretta Instagram con Sebastian Frey: “Vlahovic? Lo conosco. Lui ha tutto per far bene; ha qualità e fisicità. Può fare la differenza davvero nella Fiorentina. Qua in Francia dovremmo tornare ad allenarci l’undici maggio. Quanto piaceva a Mutu fare il modello (ride ndr). Dario Dainelli era un ottimo capitano, sono contento che sia rientrato in società all’interno della Fiorentina. E’ un onore per me essere nella squadra del decennio. Io ho sempre dato il massimo per Firenze e la Fiorentina”.