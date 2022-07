“Jovic acquisto stellare, in area di rigore è al livello di Vlahovic. Puig bene nel gioco di Italiano, può far dimenticare Torreira”

Dal Real Madrid alla Fiorentina, questo il percorso che sta per fare l’attaccante serbo Luka Jovic. Un trasferimento che il giornalista di Sky, Gianluigi Bagnulo, su Spaceviola commenta così: “Con le Merengues non ha fallito come tanti dicono: come poteva strappare il posto a Benzema? Aveva una pressione enorme, ma anche poche opportunità. In Italia però, se in forma, può fare benissimo 15-18 gol”.

Poi ha aggiunto: “Sarebbe un acquisto stellare. Inoltre prendere un attaccante serbo, che fa panchina ad un certo Vlahovic in Nazionale è anche affascinante come sfida. Aggiungo poi che il livello della Serie A permette a Jovic di rilanciarsi. All’80% raccogliamo scarti di altri campionati, lo dico a malincuore, ma spesso si rivelano ottimi acquisti. Capisco i dubbi su di lui, ma resto convinto che il serbo per il livello del campionato italiano sia un top. Non farà quello che ha fatto Vlahovic, certo, perché ha meno cattiveria, ma in area di rigore può essere al suo livello. E poi se non prendi Jovic, chi prendi?”.

Dalla Spagna potrebbe arrivare anche Puig: “lo vedo bene nel gioco di Italiano – continua Bagnulo – Manca un giocatore con le sue qualità. Ha il DNA del Barcellona, è cresciuto guardando Xavi e vuole diventare come lui. La giovane età poi gioca a suo favore. Può far dimenticare Torreira, non come caratteristiche, ma come importanza”.