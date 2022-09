Jovic: “Aspettative alte a Firenze quando arriva un giocatore del Real Madrid, ma ho bisogno di tempo perché non gioco da tanto. E sui trenta gol che avrei promesso…”

Il centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, è stato intervistato dal tabloid serbo, Informer. Il giocatore è ritornato a parlare della questione gol promessi, dicendo: “Non mi è mai piaciuto parlare di obiettivi. Non sai mai quando ti rimetterai in forma e quando invece ci saranno cali. Comunque quando un giornalista mi ha chiesto quanti gol vorrei segnare, ho detto – beh, certo, 30. Non ho detto che ne segnerò sicuramente 30. È così che passato all’esterno, però ci saranno molte partite e forse raggiungerò quella cifra”.

Sulla sua esperienza a Firenze: “Mi aspettavo una stagione turbolenta e già dopo le prime partite è chiaro che sarà così. Avrò bisogno di tempo per ritrovare la mia forma, per stabilizzarmi, perché non gioco da tanto. Sono qui per lavorare, per cercare di integrarmi il prima possibile con il resto della squadra, ma sono sicuro che tutto migliorerà di partita in partita”.

E ancora: “Le aspettative sono alte quando arriva alla Fiorentina un giocatore del Real Madrid. È normale che i tifosi si aspettino che io faccia la differenza sin dal primo momento. Ma non gioco da tre anni e non è una sorpresa che ci vorrà del tempo per tornare”.