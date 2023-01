Jovic assente all’allenamento di oggi, ma le sue condizioni non preoccupano. Out anche Mandragora e Dodo

Questo pomeriggio la Fiorentina si è trovata al Centro Sportivo Davide Astori per riprendere gli allenamenti in vista dell’impegno in campionato contro il Torino. Tra le novità più importanti, come appreso da Fiorentinanews.com, l’assenza di Luka Jovic, per il quale però non sembra esserci niente di preoccupante nell’aria.

Non si sono allenati in gruppo nemmeno Rolando Mandragora e Dodo, quest’ultimo squalificato contro i granata.