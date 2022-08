Jovic carica i tifosi in vista domenica: “Felice per il gol, ci vediamo al ‘Franchi’!

Tramite il suo profilo Instagram l’attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha celebrato il suo gol segnato in amichevole contro il Betis Siviglia, un colpo di testa che non è servito ad evitare la sconfitta ma che ha caricato il giocatore in vista della prima partita di campionato la prossima settimana contro la Cremonese. Di seguito la didascalia di Jovic a corredo del post: “Buona prova e felice per il gol. Ci vediamo domenica prossima all’Artemio Franchi!”

Qui trovate il post originale: