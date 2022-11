Jovic, che ruolo ha avuto la Fiorentina? Ecco l’ipotesi più probabile. E ora, magari, si valutano provvedimenti in separata sede

Le parole dette dal centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, in patria (ha parlato di Firenze come “trampolino di lancio per ritrovare la vecchia forma e tornare in un grande club”) non sono state commentate ufficialmente dal club viola, che ha demandato al solo giocatore la possibilità di ritrattare quanto detto. Fatto poi avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi si può leggere che non si capisce il ruolo che abbia avuto in questa vicenda la società, ovvero se sia stata solo spettatrice di queste esternazioni (e perché non ne sia stata messa al corrente prima) e se, contrariata, abbia poi forzato la mano con il giocatore per fargli fare un passo indietro (ipotesi, questa, più che probabile). Valutando, magari, di prendere provvedimenti in separata sede.