Jovic chiama, Cabral risponde

Una delle grandi incognite della Fiorentina prima dell’inizio della stagione riguardava i due attaccanti centrali. Da una parte Luka Jovic, ritenuto una grande incognita per via delle ultime due stagioni in cui aveva giocato davvero poco, dall’altra Arthur Cabral, arrivato a gennaio per sostituire Dusan Vlahovic e che finora non aveva convinto molto.

A giudicare dalle prime due partite, la Fiorentina può guardare al futuro con ottimismo, almeno per quest’aspetto. All’esordio in campionato contro la Cremonese il serbo ha trovato la via del gol nel primo tempo, mentre in Conference League è stato il brasiliano a “rispondere” al compagno di squadra segnando la rete del 2-0. E confermando di avere un ottimo rapporto con la terza competizione europea, in cui nella passata stagione ha timbrato il cartellino ben quattordici volte tra preliminari e fase a gironi. Il futuro, in attesa di ulteriori test, sembra promettere bene per Jovic e Cabral.