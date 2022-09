Jovic ci prova: Un appuntamento decisivo

Luka Jovic ci prova. L’attaccante della Fiorentina non è tornato a casa, ma è rimasto nel ritiro della Serbia nonostante abbia saltato i primi allenamenti della rappresentativa guidata da Stojkovic.

L’ex Real Madrid rimane al momento in forte dubbio per la prima delle due partite di Nations League che la Serbia giocherà sabato contro la Svezia. La cartina di tornasole sulla sua presenza o meno in questo match è rappresentata dall’allenamento odierno. In caso di ulteriore assenza dovremo considerarlo fuori dai giochi per questa partita.

La Serbia però non ha solo l’impegno contro la Svezia e martedì prossimo scenderà nuovamente in campo contro la Norvegia.